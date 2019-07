Pimco: “guerra fredda valutaria si sta surriscaldando. Gli Usa saranno i vincitori”

Nella “guerra fredda valutaria”, combattuta a colpi di svalutazione monetaria, nelle sale operative c’è chi scommette che il vincitore saranno gli Stati Uniti. Ne è convinto Joachim Fels, consulente economico globale di Pimco, che in un’intervista alla CNBC, ha sottolineato:

“Il vincitore in questa guerra fredda valutaria saranno gli Stati Uniti, nel senso che, da ora in avanti, il dollaro è più probabile che si indebolisca piuttosto che il si rafforzi”, ha detto Fels, spiegando che quando si parla di guerra fredda valutaria si intende un conflitto non combattuto con l’intervento della banca centrale nei mercati valutari, ma con il tagli dei tassi di interesse, allentamento quantitativo e controllo della curva dei rendimenti .