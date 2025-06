PGIM lancia il Better Future Fund: crescita e sostenibilità al centro della strategia

PGIM rafforza la sua offerta azionaria con il lancio del PGIM Jennison Better Future Fund, un nuovo comparto del fondo UCITS focalizzato su società globali a forte crescita che contribuiscono a uno sviluppo più sostenibile e inclusivo. Gestito da Jennison Associates, il fondo investe in aziende innovative allineate agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDG). Il lancio risponde alla crescente domanda di soluzioni d’investimento capaci di combinare performance finanziaria e impatto positivo, in un contesto di mercato sempre più orientato ai criteri ESG.

L’annuncio di PGIM

PGIM, la società di gestione degli investimenti a livello globale con 1.380 miliardi di dollari in gestione del Gruppo Prudential Financial, Inc. con sede negli Stati Uniti, ha potenziato la sua offerta azionaria con il lancio del PGIM Jennison Better Future Fund (il “Fondo”). Il Fondo è un comparto del fondo UCITS di diritto irlandese PGIM Funds plc ed è disponibile per gli investitori istituzionali e wholesales.

Il focus sull’azionario globale

Gestito da Jennison Associates, l’affiliata di PGIM specializzata nella gestione azionaria attiva, questo portafoglio azionario globale tematico punta a investire in società a forte crescita, la cui durata e l’entità sono sottovalutate, e che si allineano bene a una selezione di Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDG). Il fondo investe in società che secondo Jennison (affiliata di PGIM) si distinguono per tecnologie o servizi innovativi, mostrano uno sviluppo dinamico di nuovi prodotti, e le cui opportunità di mercato sono in espansione.

La strategia del fondo

Attraverso un approccio di selezione dei titoli di tipo bottom-up, il fondo presenta un portafoglio globale concentrato di 25-40 società senza limiti massimi o minimi di peso per Paese o settore. Sebbene la strategia del Fondo sia indipendente dai benchmark, la performance del Fondo è valutata rispetto all’indice MSCI All Country World. Il team di investimento è guidato da Mark Baribeau, head of Global Equity, e Rebecca Irwin, portfolio manager e analista azionario, presso Jennison Associates (affiliata di PGIM). Il team di gestione vanta un’esperienza media di quasi 20 anni presso Jennison ed è supportato dagli analisti del settore global growth e dal team di ricerca sulla sostenibilità.

Le esigenze dei clienti

Mark Baribeau, CFA, head of Global Equity di Jennison Associates (Affiliata di PGIM), ha dichiarato: “La strategia Better Future è stata lanciata nel marzo 2022, come naturale estensione dell’approccio d’investimento collaudato nel tempo del team Jennison Global Equity, che investe con successo in società di crescita globali. Il nostro obiettivo è quello di perseguire una crescita sana dei ricavi e degli utili, in aziende che contribuiscono a generare una crescita più sostenibile e inclusiva. Pertanto, il Fondo si allinea a molti degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite e li incorpora costantemente nella sua analisi”. Matt Shafer, head of International Distribution di PGIM Investments, ha dichiarato: “Stiamo lanciando il Fondo in risposta alla forte richiesta dei nostri clienti internazionali di continuare a fornire rendimenti di investimento a lungo termine, contribuendo al contempo a un mondo più sostenibile e inclusivo. Riteniamo che le aziende che affrontano le sfide globali registreranno un aumento della domanda dei loro prodotti e servizi”.

La classificazione del fondo

Il Fondo è classificato come Articolo 8 ai sensi della Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Il team di investimento incorpora l’analisi dei fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) nel suo processo di investimento. Il processo di investimento del Fondo comprende anche una serie di esclusioni legate all’ESG. Il fondo è registrato per la distribuzione in Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Singapore (solo per investitori istituzionali), Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito. Lo stato di registrazione del Fondo è disponibile sul sito www.pgimfunds.com