Pesce (Fugen Sicav): come funziona la Raif e come usiamo l’intelligenza artificiale

La Raif è un veicolo di investimento costituito in Lussemburgo da pochissimi anni con l’idea di costituire delle Sicav con “la caratteristica di avere un sistema di gestione un sistema di acquisizione di fondi destinato esclusivamente” a investitori e gestori professionali e istituzionali.

Ne ha parlato a Wall Street Italia Giovani Pesce, Presidente di Fugen Sicav, sottolineando che non è uno strumento di investimento per tutti i gusti e tipi. Vanno infatti investite, ha spiegato a margine del Salone del Risparmio 2019, somme superiori ai 125 mila euro per i clienti “well informed” e sopra i 500 mila euro per gli istituzionali.