Per fare chiarezza: l’investimento in indici sostenibili

Gli investitori che desiderano includere considerazioni sulla sostenibilità nel loro portafoglio si rivolgono sempre più all’indicizzazione per allinearsi ai loro obiettivi di investimento. In EMEA, le attività in prodotti indicizzati (ETF e fondi indicizzati) sono più che quadruplicate, raggiungendo i 535 miliardi di dollari alla fine del 2022, rispetto ai 112 miliardi di dollari del 2016.

Nonostante questa forte crescita, l’indicizzazione sostenibile rimane una categoria in evoluzione che suscita interrogativi negli investitori. In iShares vogliamo sfatare i miti associati a questo approccio di investimento e fornire agli investitori i dati necessari per capire come allineare il portafoglio ai loro obiettivi di investimento sostenibile.

MITO

L’investimento sostenibile non si avvale di una metodologia comune; non esistono standard chiari per la costruzione di un portafoglio sostenibile.

FATTO

Esistono diversi approcci comuni all’investimento sostenibile. L’indicizzazione è un metodo che può aiutare ad orientare l’approccio all’investimento agli obiettivi di sostenibilità. A tal fine è necessario individuare un indice che rifletta gli obiettivi dell’investitore. Ad esempio, alcuni indici possono concentrarsi sull’esclusione di emittenti o attività commerciali con caratteristiche specifiche, mentre altri indici possono concentrarsi sull’inclusione di società con caratteristiche di sostenibilità best-in-class o migliorate.

Seguire un indice basato su regole adeguate è un approccio chiaro alla costruzione di un portafoglio sostenibile. Al fine di includere considerazioni sostenibili, gli indici mirano a utilizzare metodologie basate su regole, coerenti e trasparenti, per confrontare, misurare e gestire l’esposizione al rischio ambientale, sociale e di governance, individuando al contempo opportunità di investimento sostenibili.

iShares cerca di offrire agli investitori una gamma di scelte in linea con i loro specifici obiettivi di investimento. Nell’ambito dello scenario degli investimenti sostenibili, gli investitori possono utilizzare dati ambientali, sociali e/o di governance per orientare le loro allocazioni di portafoglio e, attraverso alcuni tipi di indici di sostenibilità, cercare di ottenere risultati di sostenibilità a lungo termine, in linea con l’obiettivo d’investimento specifico di ciascun prodotto.

