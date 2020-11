Pensioni: nuova batosta, aumenti rinviati al 2023. Quanto si perde ogni mese

La perequazione si calcola sulla base dell’indice ISTAT, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, dapprima in forma di indice provvisorio e, a seguire, in via definitiva come indice da conguagliare a inizio anno. Al termine di ogni anno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze emana un decreto che fissa “in via previsionale” la variazione percentuale che dovrà essere applicata ai trattamenti pensionistici mensili dell’anno successivo.