Papa Francesco: qual è la situazione finanziaria del Vaticano

Fineco incrementa la sua presenza in Toscana con l’inaugurazione di un nuovo Fineco Center a Siena. Si tratta del 35° presidio regionale, nato per accogliere la crescita della squadra coordinata da Falugiani e Galasso, oggi composta da undici consulenti. A rafforzare il team anche l’ingresso di Giuliano Barbucci, ex direttore di filiale di Mps con oltre 15 anni di esperienza nel wealth management. Un’espansione che conferma l’interesse della banca per il tessuto economico senese.