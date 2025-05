Oro salirà a 3.100 dollari l’oncia: la previsione di Goldman Sachs per il 2025

Con le tensioni internazionali, soprattutto per le guerre in Ucraina e Medio Oriente, e il ruolo degli Stati Uniti mutato dopo l’elezione di Donald Trump, l’Europa negli ultimi mesi si è ritrovata destabilizzata rispetto a posizioni che sembravano consolidate e si trova di fronte a una sfida decisiva: assumersi maggiori responsabilità per la propria sicurezza.