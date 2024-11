Oro: è il momento di investire in monete e lingotti. Ecco perché

La performance del prezzo dell’oro è stata a dir poco stupefacente nel 2024. Dopo aver iniziato l’anno a 2.063,73 dollari l’oncia, il metallo giallo è salito costantemente fino a superare i 2.700 dollari a fine ottobre.

Tuttavia, la dinamica del mercato è cambiata radicalmente all’inizio di novembre. Dopo aver toccato un nuovo massimo storico di 2.736,35 dollari l’oncia, i prezzi dell’oro sono scesi in picchiata, con un calo di circa il 6% nei giorni successivi alle elezioni presidenziali statunitensi. Sebbene questo calo possa sembrare un segnale d’allarme per chi investe nell’oro, questo tipo di volatilità dei prezzi può in realtà creare opportunità strategiche.

La domanda chiave per molti investitori non è se investire in oro in questo momento, ma piuttosto quale forma di investimento in oro potrebbe offrire la migliore proposta di valore durante questo periodo di aggiustamento dei prezzi. A parlarne un post apparso sulla Cbsnews.

Lingotti e monete d’oro: sono un investimento intelligente in questo momento?

Sebbene sia importante prendere decisioni di investimento basate su fattori quali gli obiettivi generali, la salute del portafoglio e il proprio budget, l’aggiunta di lingotti e monete d’oro al proprio portafoglio potrebbe essere una mossa saggia da fare nel mercato attuale.

In primis perché l’oro dà i migliori risultati nel lungo periodo, ma l’impressionante rally dei prezzi registrato nell’ultimo anno ha dimostrato il potenziale di apprezzamento del metallo prezioso anche nel breve periodo. Complessivamente, il prezzo dell’oro si è apprezzato di circa il 30% dal 1° gennaio 2024, il che significa che i rendimenti hanno superato quelli di molti altri tipi di investimenti.

La correzione dei prezzi all’inizio di novembre, che li ha portati sotto i 2.600 dollari, ha creato un punto di ingresso potenzialmente interessante per gli investitori. Sebbene il prezzo sia rimbalzato un po’ da allora, la quotazione dell’oro è ancora inferiore a quella delle ultime settimane, offrendo l’opportunità di acquistare oro fisico con uno sconto relativo rispetto ai prezzi di picco.

L’oro ha una lunga storia di recupero e superamento del suo valore dopo le correzioni e negli ultimi giorni il prezzo dell’oro è tornato a salire. Il metallo prezioso è ora scambiato a oltre 2.650 dollari l’oncia, un chiaro segno della resistenza di questo bene.

Sebbene non sia garantito che l’oro continui a salire, molti analisti prevedono che il prezzo dell’oro potrebbe raggiungere o addirittura superare i 3.000 dollari l’oncia entro la fine dell’anno. Questo duplice potenziale di profitto a breve termine e di affidabilità a lungo termine rende il momento opportuno per considerare l’aggiunta di lingotti e monete d’oro al proprio portafoglio.

I vantaggi di comprare monete e lingotti d’oro

Al di là delle oscillazioni di prezzo, i lingotti e le monete d’oro offrono vantaggi unici che si rivolgono a un’ampia gamma di investitori. Per cominciare, l’oro è una copertura efficace contro l’inflazione. Sebbene l’inflazione si sia notevolmente ridotta rispetto ai massimi recenti, il mese scorso è leggermente aumentata, sollevando preoccupazioni sulla possibilità di ulteriori aumenti.

Tuttavia, i lingotti e le monete d’oro sono adatti a contrastare gli effetti dell’aumento dei prezzi, preservando il potere d’acquisto anche quando le valute cartacee perdono valore.

Un altro vantaggio dell’oro fisico è la sua tangibilità. A differenza delle azioni o degli asset digitali, i lingotti e le monete d’oro danno un senso di sicurezza che deriva dal possedere qualcosa che si può tenere in mano. Questa qualità rende l’oro particolarmente interessante nei periodi di instabilità finanziaria. I lingotti e le monete d’oro sono anche altamente liquidi, il che significa che possono essere facilmente acquistati o venduti quando necessario.

E questa flessibilità, unita alla loro durata e al loro fascino universale, fa sì che l’oro fisico rimanga un bene prezioso indipendentemente dalle condizioni di mercato.