Trump accelera la fine del “secolo americano”

Una società cinese di intelligenza artificiale, DeepSeek, ha recentemente annunciato di aver sviluppato un modello linguistico open source di grandi dimensioni, relativamente poco costoso da addestrare e che richiede meno energia e potenza di elaborazione rispetto alle principali applicazioni. Il risultato è stato un significativo sell off dei titoli tecnologici statunitensi, in particolare delle società di semiconduttori specializzate in chip per applicazioni AI.