ETF, i quattro trend che caratterizzano il settore secondo Franklin Templeton

Nel loro 25° anno in Europa, gli ETF sono più dinamici che mai. Un numero crescente di investitori sta usando gli ETF per l’allocazione core, l’allocazione tattica e attiva o la costruzione del portafoglio. Gli investitori stanno sfruttando i vantaggi della liquidità e dell’efficienza dei prezzi in tutte le asset class, al fine di massimizzare i rendimenti. Soprattutto in questi tempi di volatilità, la liquidità e i benefici nella gestione del rischio offerti dagli ETF possono fare la differenza. Siamo convinti che ciò favorirà non solo le strategie passive o indicizzate alternative, ma anche la gestione attiva.

Il mercato europeo degli ETF ha registrato un volume record di 2,25 trilioni di dollari alla fine del 2024, con previsioni ambiziose che parlano di 4,5 trilioni di dollari entro il 2030. Le tendenze attuali indicano che il 2025 sarà dominato dagli ETF attivi, da soluzioni ESG con un basso tracking error e da una domanda crescente proveniente da piattaforme digitali e investitori privati.

1° trend: l’ascesa degli ETF attivi

Gli ETF attivi hanno registrato i maggiori afflussi della loro storia nel 2025. Nel primo trimestre, le strategie attive hanno rappresentato circa l’8% di tutti gli afflussi netti, pur costituendo solo il 2,5% del mercato totale. Particolarmente rilevanti sono stati gli ETF azionari attivi high convinction, che hanno rappresentato il 63% degli afflussi da inizio anno.

2° trend: l’ESG continua a essere richiesto – ma in forma più differenziata

Gli ETF ESG continuano ad assumere rilevanza, ma gli investitori stanno iniziando a differenziarli in modo più accurato: le strategie con un basso tracking error, come i CTB e gli ETF climatici, hanno registrato afflussi superiori rispetto ai prodotti SRI o agli ESG leader, caratterizzati da un tracking error più elevato. Complessivamente, gli ETF ESG hanno raccolto circa 9 miliardi di dollari di afflussi nel primo trimestre del 2025, pari a circa il 10% degli afflussi totali.

3° trend: focus sulle strategie fattoriali e sui portafogli modello

Gli ETF fattoriali stanno tornando in primo piano: con afflussi pari a 8 miliardi di dollari nel 2024, principalmente in strategie basate su dividendi e ponderazione (equal-weighted), cresce l’interesse verso segmenti di mercato mirati. Al contempo, i portafogli modello costruiti con ETF si stanno affermando come uno strumento di gestione efficiente per le decisioni di investimento, in particolare nelle soluzioni di consulenza digitale.

4° trend: digitalizzazione, nuovi attori e portafogli modello

Il numero di emittenti di ETF sta crescendo, così come il loro utilizzo tramite piattaforme digitali. Gli investitori privati si affidano sempre di più a portafogli modello, una tendenza che sta accelerando ulteriormente la crescita. Gli ETF si stanno quindi evolvendo da “replicatori di indici” passivi a componenti personalizzate di portafoglio, con un valore strategico aggiunto.

Conclusione: L’anno 2025 segna un passo avanti significativo nell’evoluzione degli ETF. Gli investitori si orientano sempre più verso strategie attive e focalizzate sull’ESG, basate su dati chiari e trasparenti, mentre la digitalizzazione e portafogli modello ne facilitano l’accesso. Da prodotti un tempo puramente passivi, gli ETF stanno diventando strumenti di alta precisione per la gestione del portafoglio – contribuendo a plasmare una nuova era di investimento.