Azionario USA: small cap pronte a una rinascita. Ecco perché

Le prospettive per le azioni small cap statunitensi appaiono migliori rispetto a molti anni fa, grazie alla combinazione di valutazioni interessanti, tassi d’interesse statunitensi più bassi e orientamento favorevole alle imprese nazionali del neoeletto presidente Donald Trump. È importante notare che la rotazione verso le società statunitensi di minori dimensioni, iniziata nel quarto trimestre del 2024, è potenzialmente sostenibile e che alcuni fattori chiave supportano questa visione costruttiva.

Valutazioni e contesto tecnico favorevoli

Dopo oltre un decennio di risultati poco brillanti, le società statunitensi di minori dimensioni sono scambiate con uno sconto di valutazione, sia rispetto ai livelli storici sia rispetto alle società di maggiori dimensioni. Si è scritto molto sulla natura “estremamente economica” delle valutazioni delle società minori. Tuttavia, è necessario aggiungere un’importante avvertenza a questa affermazione: sono proprio le società minori “di qualità” ad apparire significativamente sottovalutate. Una delle ragioni più citate per l’ampio divario di valutazione che si è aperto tra le società statunitensi a piccola e grande capitalizzazione è la divergenza nella qualità delle aziende di ciascun universo. In effetti, il numero di società a piccola capitalizzazione con utili negativi nell’indice Russell 2000 è aumentato costantemente negli ultimi anni e ora rappresenta circa il 40% dell’intero indice. In confronto, le società a grande capitalizzazione con guadagni negativi rappresentano meno del 10% dell’indice S&P 500.

Tuttavia, spostando l’attenzione sulle small cap più redditizie dell’indice – aziende di qualità che sono state lasciate indietro perché gli investitori si sono concentrati sulle società di crescita a grande capitalizzazione – si scopre che sono scambiate con uno sconto elevato.

Sebbene negli ultimi anni la concentrazione del mercato nella fascia alta abbia giocato a sfavore delle società più piccole, riteniamo che ci stiamo potenzialmente avvicinando a un punto di svolta, creando un contesto tecnico che potrebbe fornire uno slancio sostanziale, su un orizzonte temporale pluriennale.

Paragoniamo questo contesto a una molla a spirale: c’è molta energia repressa dietro a un’eventuale riallocazione degli asset dai titoli growth a grande capitalizzazione statunitensi altamente concentrati verso altri settori del mercato. L’impatto potenziale di questo impulso di riallocazione potrebbe essere notevole – ne abbiamo visto i primi segni nella forte rotazione verso le società più piccole durante il quarto trimestre del 2024. È significativo che non siano necessari grandi afflussi per avere un impatto significativo sulla performance del segmento delle società minori.

Implicazioni politiche della nuova amministrazione

Durante la campagna elettorale, il Presidente Trump ha sostenuto politiche volte a sostenere le imprese americane nazionali. Anche se alla fine alcune di queste promesse sono state annacquate, l’orientamento pro-domestico della nuova amministrazione è particolarmente favorevole alle piccole imprese statunitensi. Trump ha già suggerito di applicare tariffe dal 10% al 20% sulle importazioni da tutti i partner commerciali stranieri e tra il 60% e il 100% sulle importazioni dalla Cina. La probabilità che queste tariffe vengano applicate a tali livelli è ancora da vedere, ma qualsiasi costo aggiuntivo delle importazioni per i partner commerciali stranieri sarebbe vantaggioso per i concorrenti nazionali statunitensi.

Trump, inoltre, ha sostenuto la necessità di ridurre la supervisione federale in una serie di settori, tra cui l’energia, i mercati finanziari e l’assistenza sanitaria. Queste iniziative saranno probabilmente positive per le aziende più piccole, che a volte possono trovarsi in difficoltà di fronte a requisiti normativi onerosi. Il controllo della Camera e del Senato da parte del Partito Repubblicano aumenta la prospettiva di una minore regolamentazione, in netto contrasto con il contesto normativo più elevato applicato sotto l’amministrazione Biden.

Trump, infine, ha dichiarato che cercherà di abbassare l’aliquota sulle imprese al 15% dal 21%. Anche se la fattibilità è incerta, le aliquote fiscali pagate dalle società più piccole tendono ad avere un impatto maggiore sugli utili e sui profitti rispetto alle loro controparti più grandi. Questo perché le grandi aziende multinazionali possono registrare i profitti in giurisdizioni a bassa tassazione in tutto il mondo.

Settori: industriali e finanziari

In base alla nostra visione del ciclo economico, riteniamo che il lungo periodo in cui le grandi aziende hanno sovraperformato le società più piccole potrebbe essere in via di attenuazione. È sufficiente un ampliamento relativamente modesto dei fattori economici e una riallocazione degli asset per influire in modo significativo sulla performance del segmento delle società più piccole del mercato.

Molti settori, come ad esempio quello industriale, sono da tempo impantanati nella recessione, ma stanno mostrando segni di uscita dal ciclo. La deglobalizzazione, i tassi d’interesse più bassi, le tasse potenzialmente più basse e la deregolamentazione sono tutti fattori positivi per le società industriali, che incoraggiano i management ad aumentare gli investimenti. I titoli finanziari sono un altro settore che mostra segni di ripresa dopo anni di sottoperformance, stimolati da una regolamentazione più leggera prevista dalla nuova amministrazione. È importante notare che gli indici delle società più piccole hanno pesi notevoli in entrambi questi settori e che anche modesti miglioramenti del contesto normativo e delle condizioni economiche in generale possono avere un impatto sproporzionato sulla performance della asset class delle società più piccole.

Riteniamo che le piccole società statunitensi di qualità possano ottenere performance assolute e relative positive, in quanto molte di queste aziende focalizzate sul mercato interno sono pronte a beneficiare della crescita economica e delle politiche a favore delle imprese previste dall’amministrazione entrante. Sembrano esserci molte buone opportunità per investire in aziende altamente innovative e in rapida crescita che hanno il vantaggio di servire il più grande mercato nazionale del mondo. Infine, una forte riallocazione degli attivi verso le società più piccole di qualità potrebbe avere un effetto amplificato e “a molla” sui rendimenti, date le valutazioni storicamente convenienti attualmente disponibili in questa parte dinamica del mercato azionario statunitense.