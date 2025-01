Azionario globale, nel 2025 in attesa degli effetti delle politiche di crescita

All’inizio del 2024, c’è stato un grande dibattito sulla possibilità che l’aumento dei tassi di interesse, necessario per domare l’inflazione, avrebbe finito per bloccare l’economia reale. Ma la questione si è risolta l’anno precedente, quando la Fed è stata in grado di progettare con successo un atterraggio morbido, riducendo l’inflazione ma allo stesso tempo mantenendo la crescita dei profitti. Ciò ha creato un contesto piuttosto produttivo per gli utili societari, mentre le valutazioni, aiutate dal calo dei tassi d’interesse, hanno risposto favorevolmente, rendendo il 2024 nel complesso un anno piuttosto soddisfacente per gli investitori azionari globali.

Verso il new normal

Sin dall’inizio della pandemia, c’è stato un dibattito su come dovrebbe essere la nuova normalità. Sembra che nel 2024 il dibattito si sia concluso con le aspettative di inflazione tornate a livelli molto più coerenti rispetto a prima della crisi finanziaria. Lo stesso vale anche per i tassi di interesse reali. In realtà, non si tratta di una situazione negativa per i mercati dei capitali in generale, perché significa che ora dovremmo, dopo aver messo da parte la conversazione macro, creare spazio affinché gli investitori possano concentrarsi nuovamente sui fondamentali delle società.

La situazione delle aziende

I fondamentali delle aziende stanno migliorando in molte aree, con ricavi e utili aziendali che continuano a crescere man mano che l’innovazione, il lavoro e il capitale vengono applicati per risolvere alcuni dei problemi del mondo.

Lo stiamo vedendo in aree come, ad esempio, l’innovazione intorno all’intelligenza artificiale, che è sul punto di passare dall’essere uno strumento esclusivamente aziendale e orientato al business a qualcosa che potrebbe effettivamente finire nelle mani dei consumatori nel 2025.

La spinta dell’health

La stessa cosa vale anche nel settore sanitario, dove i farmaci antiobesità GLP-1 hanno il potenziale per spostare davvero la curva della domanda di farmaci per molti anni a venire. Tuttavia, ci sono alcune cose che dobbiamo tenere a mente e che potrebbero guidare l’andamento del 2025. Sebbene il 2024 ci abbia dato una certa certezza su come sarebbe stato il contesto economico, ci ha anche dato una nuova serie di leader in molte democrazie in tutto il mondo.

Le prospettive dell’economia

Questi leader portano con sé una nuova serie di politiche di spesa che creano ulteriore incertezza per gli investitori: se queste politiche di spesa porteranno a scelte sagge, che faranno crescere l’economia, si potrebbe effettivamente creare un contesto favorevole per i profitti aziendali.

Tuttavia, se queste promesse di spesa non finiranno per far crescere l’economia, ma si aggiungeranno semplicemente alla somma del debito pubblico, potrebbero finire per far salire i tassi di interesse.

Questo dilemma è un tema che gli investitori dovranno valutare con molta attenzione, perché porta alla discussione su come valutiamo quei profitti futuri in un mondo di tassi d’interesse in aumento.