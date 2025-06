Amd sarà la prossima Nvidia a Wall Street?

Da settimane il titolo AMD sta catturando l’attenzione dei trader e degli investitori tech a Wall Street. Dai minimi dell’8 aprile, il titolo ha messo a segno un rally impressionante: +80%. E solo nelle ultime due settimane (dal 12 giugno), ha guadagnato un ulteriore +20%.

Cosa è successo il 12 giugno?

Quel giorno, AMD ha tenuto il suo evento “Advancing AI” e ha alzato il sipario sulla nuova generazione di hardware AI. Tra i protagonisti dell’evento AMD ha presentato:

Instinct MI350: successore del MI300, in arrivo nel 2025. Prestazioni promesse? 35 volte superiori in inferenza AI.

MI400: previsto per il 2026, è la scommessa di AMD per sfidare Nvidia Blackwell.

Helios: un’infrastruttura rack completa che unisce GPU MI400, CPU EPYC, networking e software. In pratica, AMD inizia a vendere soluzioni end-to-end, proprio come fa Nvidia con le piattaforme DGX e HGX.

AMD decide di puntare sull’inferenza

In molti parlano della sfida AMD vs NVIDIA, ma pochi colgono la differenza strategica chiave tra i due concorrenti.

NVIDIA domina il training, cioè l’addestramento dei modelli AI: servono enormi risorse, precisione elevata e software dedicati (CUDA di proprietà del colosso guidato da Jensen Huang). È un mercato elitario, ad alta marginalità.

AMD, invece, punta sull’inferenza, cioè il passo successivo dopo l’addestramento ovvero sull’uso quotidiano dei modelli AI: qui contano efficienza, costi e scalabilità. E qui si gioca la partita dei volumi.

Con le serie MI300X, MI350 e MI400, AMD si propone come l’alternativa performante e più accessibile, ideale per chi vuole distribuire AI su larga scala, non solo addestrarla.

Le partnership strategiche

AMD non gioca da sola: ha già in tasca (o in trattativa) accordi con OpenAI, Microsoft, Meta, Oracle, Amazon Web Services (rumor), ma anche con altri player globali come Humain (Arabia Saudita, investimento da 10 miliardi) e G42 (Emirati).

Un chiaro segnale: il mondo cerca alternative a NVIDIA e guarda con interesse crescente ad AMD perchè offre soluzioni più economiche.

Il buyback

A maggio, AMD ha annunciato un buyback da 6 miliardi di dollari. Non solo fiducia nella propria crescita, ma anche un incentivo concreto per gli azionisti.

AMD sarà la prossima Nvidia?

Difficile dirlo oggi, ma una cosa è certa: AMD non è più solo una “seconda scelta”. Tra nuovi prodotti AI, visione strategica chiara, alleanze globali e fiducia del mercato, AMD si sta ritagliando un ruolo da protagonista e da prossimo concorrente maggiormente agguerrito di Nvidia.

L’analisi tecnica sul titolo AMD

I prezzi di AMD sono saliti notevolmente nelle ultime due sessioni fino a raggiungere il limite dei $140. Crediamo che il superamento della vicina resistenza a $144,30, top di inizio dicembre 2024, possa creare i presupposti per un allungo in direzione di obiettivi long a $151,42 e $169,28. Segnali negativi giungeranno solamente con il cedimento del supporto a $124.