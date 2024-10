Open AI chiude round di finanziamenti da record, il gruppo vale oltre $ 150 mld

L’industria del credito privato sta crescendo rapidamente, diventando una soluzione di investimento sempre più accessibile grazie a nuove vie di accesso per gli investitori, come gli ELTIF. Le masse globali potrebbero superare entro il 2030 la soglia dei 3 trilioni di dollari. Il workshop di M&G a Milano ha offerto uno sguardo approfondito su questo settore in espansione e sui vantaggi che presenta per gli investitori istituzionali e privati.