Online il numero di settembre di “ETF News”: HANetf e la sua strada nei tematici

È da oggi disponibile il nuovo numero di ETF News di settembre 2024.

In questo numero della newsletter “ETF News” si evidenzia come i mercati azionari sviluppati abbiano dominato i flussi degli ETF durante il mese di agosto, un periodo caratterizzato da volatilità e da una fase di correzione iniziale, seguita da un recupero grazie all’aspettativa di tagli dei tassi d’interesse negli Stati Uniti. Questo ha portato a una crescita del patrimonio complessivo degli ETF a 136,9 miliardi di euro, con particolare forza nel segmento azionario. Il numero totale di strumenti quotati è aumentato, con sedici nuovi prodotti lanciati su Borsa Italiana.

La storia principale di questo mese è dedicata a HANetf, una piattaforma indipendente specializzata in ETF tematici. HANetf continua a concentrarsi su settori innovativi, con il lancio di un ETF dedicato al Web 3.0, che copre tecnologie emergenti come il metaverso, i big data e l’intelligenza artificiale. Un altro punto saliente della strategia di HANetf è l’investimento nel settore dell’uranio, considerato cruciale per la transizione energetica globale. La crescente domanda di uranio, anche a causa delle nuove tecnologie nucleari come i piccoli reattori modulari, ha spinto l’azienda a puntare su questo metallo come una risorsa strategica per il futuro.

Nelle “Pillole dal mondo ETF”, si riportano alcune novità significative, come il lancio da parte di BlackRock di una serie di ETF attivi pensati per offrire maggiore flessibilità e rendimento agli investitori in un contesto di crescente volatilità economica. Inoltre, l’economista Nouriel Roubini si prepara a entrare nel mondo degli ETF con il suo primo fondo attivo, pensato per investire in una gamma diversificata di asset. VanEck, dal canto suo, ha raddoppiato il patrimonio del suo ETF sulla difesa in soli quattro mesi, dimostrando l’interesse crescente verso il settore militare e la sicurezza.

Infine, nel panorama delle performance mensili, si nota che gli ETC a leva long su Palantir e Uber hanno registrato forti rialzi, mentre l’ETC a leva short su Microstrategy è stato tra i peggiori.