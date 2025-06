Online il numero di giugno di “ETF News”: ETF attivi in Europa? Pronti al raddoppio

È da oggi disponibile il nuovo numero di ETF News di giugno 2025.

In questo numero emerge che a fine maggio il valore complessivo degli investimenti in ETF, ETC e ETN negoziati su Borsa Italiana è aumentato a 159,5 miliardi di euro, in un contesto di ripresa dell’azionario sia nei mercati sviluppati sia in quelli emergenti. Performance positiva anche per i fondi obbligazionari, mentre gli ETC/ETC sono rimasti sostanzialmente stabili in termini di masse gestite. Secondo i dati di ETFplus, aggiornati al 31 maggio 2025, i nuovi strumenti quotati nel corso del mese sono stati 14, per un totale di 2.071 prodotti.

All’interno dell’analisi ETF Insight, il focus è rivolto all’uranio, una materia prima marginale in ottica di opportunità d’investimento e

di portafoglio, ma che da tendenza momentanea ha assunto una crescita strutturale. L’Ufficio Studi di Quantalys segnala 5 ETF per esporsi ad un basket diversificato di aziende attive nel settore dell’uranio e dell’energia nucleare.

Rima Haddad, executive director e head of Emea Etf distribution di Goldman Sachs Asset Management, ha fatto il punto sugli ETF a gestione attiva, che ricoprono un ruolo sempre più rilevante nei piani di sviluppo delle società di gestione. “Il mercato europeo degli ETF attivi

è ancora in una fase iniziale, ma sta mostrando notevole slancio ed è interessato da una domanda solida. Questa tendenza di crescita continuerà, e il mercato è destinato a raddoppiare nei prossimi due anni e poi ancora nei prossimi cinque”, secondo l’esperta.

Infine, uno sguardo alle ultime novità dagli emittenti. HANetf ha piazzato sul mercato un ETF dedicato al settore dei viaggi e del turismo, mentre Janus Henderson ha esteso la propria offerta di ETF attivi in Europa con il Janus Henderson Tabula Mortgage-Backed Securities UCITS ETF. Da Columbia Threadneedle Investments sono in arrivo quattro ETF azionari attivi UCITS dedicati al mercato Europeo; infine, BNP Paribas Asset Management ha emesso un ETF per posizionarsi su una selezione di circa 30 società europee attive nel settore della difesa.