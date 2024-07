Online il numero di luglio di “ETF News”: Perché gli italiani guardano agli ETP a leva

È da oggi disponibile il nuovo numero di ETF News di luglio 2024.

Durante il mese di giugno, l’Europa ha vissuto un periodo di volatilità a causa dell’instabilità politica, mentre Wall Street ha continuato a macinare record grazie alle grandi aziende tecnologiche. Nonostante le sfide, gli afflussi netti di giugno sono stati superiori a 3 miliardi di euro, con il numero totale di strumenti quotati su ETFplus di Borsa Italiana che è salito a 1.897 e il patrimonio totale investito negli ETF ha raggiunto 133 miliardi di euro.

In questo numero di ETF News, Gianmarco Roncarolo, sales director per l’Italia di Graniteshares, ci ha spiegato perché gli italiani sono sempre più attratti dagli Exchange Traded Products (ETP) a leva. Questi strumenti permettono di investire con effetto leva su singoli titoli o su panieri di titoli, offrendo opportunità di rendimento amplificato ma anche un aumento dei rischi. GraniteShares offre una gamma di ETP a leva long e short sui principali titoli italiani e globali. Come ha sottolineato Roncarolo, sono utilizzati principalmente per l’allocazione tattica del portafoglio e per il trading di breve periodo.

Numerose le novità dal mondo degli ETF. Tra le più importanti, Franklin Templeton ha lanciato il Franklin FTSE Developed World UCITS ETF, che replica la performance delle società a grande e media capitalizzazione nei mercati sviluppati. Goldman Sachs ha lanciato il primo fondo da parte di un cliente dell’area EMEA attraverso la piattaforma Goldman Sachs ETF Accelerator, quotando sul mercato tedesco un nuovo ETF azionario basato sull’intelligenza artificiale. HANetf ha presentato l’ETC Group Web 3.0 UCITS ETF, il primo in Europa dedicato al Web 3.0, che si concentra su temi come NFT, tecnologia blockchain, metaverso e intelligenza artificiale. WisdomTree, infine, ha quotato il WisdomTree Global Sustainable Equity UCITS ETF, una soluzione azionaria core dedicata alla sostenibilità.

Nella classifica ETFplus dell’ultimo mese, i prodotti più scambiati includono gli ETP che investono a leva 3x sul titolo Tesla. Il Leverage Shares 3X Tesla e il Graniteshares 3X Long Tesla Daily sono, infatti, saliti entrambi del 145,5%, grazie alle consegne del colosso dell’auto elettrica nel secondo trimestre che hanno superato le attese degli analisti.