Olimpiadi: investire 10 euro per ogni medaglia italiana? Ecco i rendimenti in 60 anni

Quanto avremmo guadagnato se invece di limitarci a guardare le Olimpiadi, con la stessa costanza che contraddistingue la preparazione degli atleti, avessimo investito una piccola somma per ogni medaglia italiana vinta degli ultimi 60 anni?

Olimpiadi, il patrimonio accumulato per ogni medaglia italiana

Considerando tutte le medaglie vinte degli atleti italiani dal 1960, primi giochi olimpici disputati in Italia, fino alle gare di Tokyo 2020, tra cui i risultati storici di Jacobs e Tamberi in atletica leggera, è stata realizzata una simulazione che ipotizza un risparmio di €10 per ogni medaglia vinta dai campioni italiani. I trofei in oggetto sono 404 (al 4 agosto 2021) e il denaro accantonato ammonterebbe a €4.040.

Considerando l’inflazione (ipotizzata del 2% all’anno), nell’arco di questi 60 anni avremmo oggi un valore reale di €2.414, con una perdita di valore del 40%.

Ipotizzando dopo ogni Olimpiade di aver investito il denaro accantonato ad singola medaglia italiana in un fondo comune azionario (solitamente consigliato per un arco temporale così lungo), il risultato è completamente diverso: dopo 60 anni, tenendo comunque in considerazione l’inflazione, l’investitore avrebbe raggiunto una somma di €29.302 con un guadagno del 1.113% rispetto al valore reale del denaro risparmiato (ai fini della simulazione è stato considerato il rendimento medio annualizzato, al netto dell’inflazione, che le azioni globali hanno realizzato negli ultimi 120 anni, pari al 5,3% – “Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2020”, Credit Suisse, London Business School).

Un risultato che è possibile ottenere anche in futuro partendo da ora. Le olimpiadi di Tokyo 2020 non sono ancora finite. Oltre a tifare l’Italia, cavalcando l’entusiasmo delle prossime vittorie, è possibile iniziare a risparmiare e investire per il futuro. E’ possibile fare lo stesso ragionamento con la squadra del cuore al campionato o per piccoli traguardi della vita di tutti i giorni per scoprire che dandosi piccole regole, il risparmio diventa automatico e non impegnativo.