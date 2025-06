Obbligazioni, il 2025 tra incertezze politiche e ottime opportunità

Il 2025 si apre con un quadro macroeconomico instabile, tra oscillazioni nei rendimenti obbligazionari, tensioni geopolitiche e incertezze politiche globali. Gregory Peters, Co-Chief Investment Officer di PGIM Fixed Income, nella conferenza stampa tenutasi oggi a Milano ha evidenziato tre convinzioni chiave per affrontare i prossimi mesi: il mercato rialzista obbligazionario continuerà a offrire opportunità di rendimento, le distorsioni nei tassi richiederanno un approccio strategico e la divergenza tra economie e settori sarà cruciale per una gestione attiva. Con una volatilità destinata a persistere, l’invito agli investitori è chiaro: mantenere il focus sui fondamentali e cogliere le occasioni nei settori più resilienti.

Il contrasto tra governi e tendenze

In particolare, secondo quanto evidenziato da Gregory Peters, l’annata è stata sinora caratterizzata da un inizio instabile, con oscillazioni improvvise dei rendimenti obbligazionari che riflettono le incertezze sulle politiche dei tassi di interesse, le tensioni geopolitiche e i mutevoli scenari politici. Le tendenze contrarie ai governi in carica negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Francia, Germania e Giappone evidenziano le pressioni sui governi dei mercati sviluppati, aggiungendosi a un contesto politico globale incerto che giustifica approcci orientati al carry e al buy-the-dip (acquistare nelle fasi ribassiste del mercato).

La situazione negli USA

La cosiddetta “flooding of the zone tactic” da parte dell’attuale amministrazione Usa, ovvero tattica di inondazione del campo – con un flusso continuo e travolgente di iniziative, annunci e politiche, rendendo difficile per i media e gli oppositori concentrarsi su un singolo tema – ha aumentato il rischio intorno ai mercati e alla macroeconomia. C’è uno tsunami di ordini esecutivi, DOGE, minacce tariffarie e missive di politica estera che probabilmente serviranno a indebolire il contesto economico favorevole e di assunzione del rischio preesistente. In passato, le preoccupazioni riguardavano la sequenza, poiché il mercato nel 4° trimestre del 2024 stava scontando tutti i potenziali aspetti positivi della deregolamentazione e della riforma fiscale, ignorando al contempo gli aspetti negativi delle tariffe e dell’immigrazione. Questi aspetti negativi non richiedono il coinvolgimento del Congresso e quindi rendono questi elementi più incerti; è questa incertezza, in particolare sul fronte tariffario, che ha scosso i mercati globali.

Gli spunti positivi per gli investitori

Gli investitori ora si chiedono se i dazi siano una fonte di guadagno o una merce di scambio e quindi non sanno come considerare le implicazioni a medio/lungo termine. Le mosse politiche sui dazi (e sull’immigrazione) potrebbero pesare sul mercato obbligazionario, ma la crescita a lungo termine potrebbe essere sostenuta da iniziative come la riforma fiscale e la deregolamentazione, anche se potrebbero volerci anni prima che si concretizzino. Di conseguenza, i prossimi due trimestri saranno caratterizzati dalla cautela e il rischio è valutato alla perfezione. Mentre i rendimenti saranno guidati da una molteplicità di fattori, l’incertezza politica si tradurrà in un quadro macroeconomico più debole, che potrebbe portare a un modesto rialzo dei tassi. Ci aspettiamo movimenti fuori misura sia nei tassi che nel rischio nei prossimi mesi. Tutte indicazioni che PGIM Fixed Income ha tramutato in indicazioni concrete e precise per l’asset allocation relativa ai bond (vedere grafico, ndr).

Le tre convinzioni di PGIM Fixed Income

A tal proposito, l’esperto di PGIM Fixed Income ha sottolineato tre convinzioni chiave e temi di investimento che ci guideranno nei prossimi mesi:

Andamento ribassista e rialzista: consigli per un mercato rialzista . Il mercato ribassista del 2022 ha portato i rendimenti a livelli mai visti da oltre un decennio, alimentando da allora solidi rendimenti da reddito fisso. Sebbene le ampie incertezze influenzeranno le condizioni a breve termine, il mercato rialzista in corso dimostra che i rendimenti elevati continueranno probabilmente a generare ritorni interessanti nel 2025 e nel lungo periodo. Distorsioni in vista : sebbene ci aspettiamo ulteriori tagli dei tassi da parte delle banche centrali per sostenere una crescita economica globale moderata, questo risultato non è immune da ulteriori periodi di turbolenze sui mercati, forse aggravati da una maggiore concorrenza globale. I mercati hanno smorzato le aspettative di tagli aggressivi dei tassi e hanno scontato un approccio più misurato. Anche se gli spread creditizi storicamente bassi di oggi e l’esperienza degli ultimi 20 anni indicano cautela quando si tratta di esposizione al credito, questo potrebbe non essere l’approccio giusto nell’attuale contesto. Invece, date le prospettive di una crescita economica moderata e continua, fondamentali del credito generalmente favorevoli e una forte domanda di reddito fisso, riteniamo che un periodo prolungato di spread ridotti sia un risultato più probabile. Ciò potrebbe manifestarsi come una versione leggermente più volatile dei periodi 1992-1997 o 2004-2007, nel qual caso i titoli di credito potrebbero continuare a generare rendimenti positivi in termini di extra-rendimento. Opportunità di divergenza e dispersione: man mano che le economie/politiche divergono e le dislocazioni portano alla dispersione settoriale, emergeranno opportunità di aggiungere valore attraverso una gestione attiva. Che si tratti del potenziale di acquistare al ribasso o di migliorare il carry, l’identificazione precoce dei settori, delle imprese e degli emittenti interessati, magari nel contesto di ulteriori cambiamenti di paradigma, assume una nuova importanza per il futuro.

Per concludere, la correzione del quarto trimestre ha posto le basi per la ripresa del mercato rialzista nel 2025, soggetto a volatilità a breve termine dovuta alla mutevolezza del contesto geopolitico, economico e politico (che i mercati hanno affrontato piuttosto bene dalla fine del 2022). Le differenze nei fondamentali tra Paesi, settori ed emittenti continueranno probabilmente a offrire opportunità per generare valore attraverso una gestione attiva.