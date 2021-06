Nuovi certificati Step-Down Cash Collect di BNP Paribas su panieri di azioni

In un mercato a tassi zero, la ricerca di rendimento e di protezione sembra essere impossibile, in quando variabili antipodali, difficilmente accoppiabili nella costruzione di un qualunque strumento finanziario.

Non per il DNA dei certificati, un asset class in un mercato in crescita per conciliare in varie strutture di investimento la possibilità di crescita di valore e la salvaguardia del proprio portafoglio.

Alcune tipologie si prestano in maggior misura a svolgere tale ruolo, come ad esempio gli Step-Down Cash Collect di BNP Paribas, disponibili sul segmento SeDeX di Borsa Italiana, che offrono un’esposizione a settori differenti dell’economia.

In questo articolo ci concentreremo su tre prodotti. Il primo è il certificato con ISIN NLBNPIT133C0 su Air France, Airbus ed Easyjet, un paniere formato da compagnie aeree che dovrebbero beneficiare della ripresa economica e, grazie ai vaccini, della circolazione delle persone senza più restrizioni. Il certificato paga un premio mensile dello 0,85% (10,2% annuo) se il valore di tutte le azioni del paniere (Air France, Airbus ed Easyjet) è maggiore o uguale al livello barriera che è fissato al 70% del valore iniziale dei sottostanti per i primi sei mesi e diminuisce successivamente del 10% ogni sei mesi, fino ad arrivare al 30%. In questo modo, l’investitore ha maggiori possibilità di ricevere il premio mensile, dotato anche di effetto memoria, al passare del tempo. Dal sesto mese, il certificato oltre al pagamento del premio rimborserà anticipatamente anche il valore nominale (100 euro per strumento) se tutte le azioni del paniere quotano ad un valore superiore o pari al valore iniziale.

Alla scadenza (18 giugno 2024), se il valore dei titoli del paniere è uguale o superiore al livello barriera, il certificato rimborsa il valore nominale e paga l’ultimo premio mensile (1,5 euro), oltre agli eventuali premi non pagati precedentemente.

Un altro certificato interessante è l’ISIN NLBNPIT133B2 su un basket composto da Allianz, Generali, Axa e Swiss Re, tre società attive nel mondo delle assicurazioni. Un paniere dunque per chi ha una minor propensione al rischio e che paga un premio mensile pari allo 0,5% (6% annuo), il più basso di questa emissione (tra lo 0,5% e l’1,5%) di BNP Paribas.

Tutti i premi sono dotati di effetto memoria e il prodotto prevede la possibilità di rimborso anticipato a partire dal sesto mese di vita, con scadenza 18 giugno 2024. Anche in questo caso la barriera è al 70% e decresce ogni 6 mesi, fino ad arrivare al 30% del valore iniziale delle azioni sottostanti.

Infine, il terzo certificato è con vista esclusivamente sugli Stati Uniti (ISIN NLBNPIT13362). Si tratta di un basket composto da Beyond Meat, McDonalds e Coca-Cola, tre aziende leader nella grande distribuzione e in particolare nel settore del food. Il premio mensile in questo caso è più elevato (0,73%; 8,76% annuo) e sempre con effetto memoria.

Inoltre, questo certificato è dotato di opzione quanto che lo rende immune all’oscillazione tra l’euro e la valuta (dollaro) dei tre sottostanti. La barriera è al 70% e decresce ogni 6 mesi, fino ad arrivare al 30% del valore iniziale delle azioni sottostanti. Anche in questo caso c’è la possibilità di rimborso anticipato e scadenza a 3 anni.