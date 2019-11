Stella Michelin per “Il Ristorante Niko Romito” al Bulgari Hotel di Pechino

Il ristorante del celebre chef Niko Romito del Bulgari Hotel Pechino è stato premiato con una stella Michelin durante la cerimonia di presentazione della Guida Michelin che si è svolta oggi, 28 novembre, a Pechino oggi. Lo ha comunicato la Bulgari Hotels & Resorts.

La stella Michelin al ristorante basato a Pechino fa seguito a quella già ottenuta a settembre da “Il Ristorante – Niko Romito” a Shanghai; una conferma per quest’ultimo ristorante che già aveva già ottenuto il riconoscimento l’anno precedente a soli tre mesi dall’apertura del Bvlgari Hotel. Niko Romito nel suo ristorante Reale in Abruzzo aveva già fatto sue tre stelle Michelin.

La collaborazione tra Bvlgari Hotels & Resorts e Niko Romito è iniziata due anni fa in occasione dall’apertura del Bulgari Hotel Pechino, il 27 Settembre 2017.

“Questo è uno straordinario risultato per l’intero gruppo e premia il lavoro che stiamo facendo a Pechino e in Cina, ma soprattutto è il riconoscimento e il consolidamento del progetto globale iniziato con Bvlgari nel 2017 per portare l’autentica cucina italiana nel mondo”, ha commentato lo chef italiano, “la stella Michelin de Il Ristorante – Niko Romito a Shanghai, a soli pochi mesi dall’apertura, insieme alla stella che da oggi brilla su Il Ristorante – Niko Romito a Pechino, testimoniano che la cucina italiana affascina e sorprende a tutte le latitudini. Questa è la mia più grande soddisfazione e lo affermo come uomo e come cuoco profondamente italiano”.

“Il Ristorante – Niko Romito” è attualmente presente a Dubai, Pechino, Shanghai e Milano “e si caratterizza per un nuovo concetto gastronomico studiato ad hoc per Bvlgari Hotels & Resorts”, spiega una nota della società.

“Siamo contenti di ricevere questo importante riconoscimento dalla Guida Michelin che ha premiato non solo le competenze del nostro team a Pechino, ma anche l’innovativa partnership tra il brand Bulgari e Niko Romito, con il quale condividiamo la stessa filosofia e lo stesso approcio all’hospitality di lusso”, ha commentato Silvio Ursini, Bvlgari Group Executive Vice President.

La premiazione

