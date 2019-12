Widiba potenzia la squadra del Trentino con due private banker da Sanpaolo Invest

Si rafforza la rete di Widiba in Trentino Alto Adige, la società controllata da Mps ha annunciato l’ingresso di due private banker di ampia esperienza: Mauro Calovi e Carmelo Barbiero, che opereranno sulla piazza di Trento.

I due professionisti daranno avvio a un nuovo Polo della Consulenza Finanziaria di Widiba nella regione con l’apertura dei primi uffici della provincia di Trento, con l’obiettivo di supportare la clientela locale che necessita sempre di più di consulenza per la pianificazione patrimoniale.

Barbiero ha alle spalle 15 anni di carriera come Private Banker presso importanti realtà del settore, come Banca Mediolanum e Sanpaolo Invest, che lascia per entrare in Widiba. Calovi ha maturato un’importante carriera nel settore bancario con ruoli di responsabilità presso realtà, come Cassa Rurale di Volano, Cassa Rurale Alta Vallagarina e Sanpaolo Invest, ultimo incarico prima approdare a Widiba.