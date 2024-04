Wall Street apre in rialzo, Tesla a +13,4% leader dell’S&P 500

La borsa di New York ha iniziato la giornata con un trend positivo, continuando la striscia di guadagni degli ultimi due giorni. Questa settimana, caratterizzata dalle attese trimestrali, ha visto il 76% delle aziende superare le aspettative degli analisti. Nonostante ciò, le proiezioni di FactSet suggeriscono una crescita quasi stagnante per il primo trimestre dell’anno rispetto allo stesso periodo del 2023.

Il focus del mercato azionario è rivolto a Tesla, che si distingue con un incremento del 13,4% e si posiziona come leader sull’S&P 500. Questo successo arriva dopo l’annuncio di nuovi modelli più accessibili previsti per l’inizio del 2025, nonostante i risultati sotto le attese in termini di utili e ricavi. All’apertura, il Dow Jones segna un calo di 37,20 punti, pari a -0,10%, mentre l’S&P 500 guadagna 10,62 punti, ovvero +0,21%, e il Nasdaq si apprezza di 93,06 punti, raggiungendo +0,59%. Infine, il prezzo del petrolio Wti al Nymex scende dello 0,64%, attestandosi a 82,83 dollari al barile.