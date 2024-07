USA, il PIL nel secondo trimestre supera le aspettative

13:01

Le azioni di Kong hanno registrato un significativo calo, toccando nuovi minimi trimestrali, in un contesto di mercati asiatici deboli. L’indice Hang Seng ha chiuso in ribasso del 1,77%, mentre i titoli tecnologici di Hong Kong sono stati colpiti dai deludenti risultati di Tesla e Alphabet. Anche le principali borse della Cina Continentale hanno chiuso in perdita, influenzate da dati economici deludenti e dalle scelte della Banca Popolare Cinese.