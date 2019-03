La seduta di martedì 19 marzo apre in territorio positivo per Wall Street: l’indice Dow Jones ha realizzato un rialzo iniziale dello 0,28% a 25.987,87; lo S&P 500 è in crescita dello 0,28% a 2.840,76 e il Nasdaq sale dello 0,435 a 7.747,40.

I mercati aspettano la dichiarazione sulle decisioni di politica monetaria della Fed, che dovrebbero mantenere continuità con quanto deciso a gennaio.