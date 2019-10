Wall Street ha avviato la seduta in ribasso venerdì dopo aver incassato i deludenti risultati trimestrali di Amazon. Il Dow Jones è in ribasso dello 0,2%, lo S&P 500 è in ribasso dello 0,2% e il Nasdaq retrocede dello 0,4%.

Amazon è in ribasso del 4%, complice anche una guidance prudente sul periodo delle feste natalizie.