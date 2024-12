Volkswagen, vicino accordo per tenere fabbriche aperte in Germania

Volkswagen e i leader sindacali sono vicini a un accordo per ristrutturare il marchio automobilistico senza dover chiudere le fabbriche in Germania, secondo quanto riferito da persone a conoscenza della situazione.

La dirigenza è disposta a mantenere in funzione gli impianti e a ripristinare gli accordi di sicurezza del lavoro fino al 2030 in cambio della rinuncia ai pagamenti bonus da parte dei lavoratori, secondo le fonti citate da Bloomberg.

Ulteriori misure di taglio dei costi discusse comprendono lo spostamento della produzione della Golf berlina dall’impianto di Wolfsburg in Germania al Messico, e la cessazione della produzione di veicoli elettrici a marchio Volkswagen a Zwickau per ridurre la capacità,.

Un accordo eviterebbe scioperi diffusi e darebbe al CEO Oliver Blume la nuova partenza che cerca per rilanciare il più grande costruttore di automobili d’Europa. Volkswagen sta cercando di ridurre i costi e la capacità eccessiva nella sua rete di produzione tedesca mentre affronta una diminuzione della quota di mercato in Cina e una domanda in calo per i veicoli elettrici in Europa e negli Stati Uniti.

L’azienda ha proposto misure che includono licenziamenti, tagli salariali e la chiusura di tre fabbriche tedesche per aiutare a risparmiare 17 miliardi di euro al marchio Volkswagen .

Le trattative si sono protratte per un quarto giorno giovedì in parte a causa della loro complessità. I negoziati si concentrano non solo sui salari all’interno del marchio Volkswagen, ma anche sulla pianificazione dei modelli attraverso la rete di fabbriche di Volkswagen e sul processo di pianificazione degli investimenti quinquennali dell’azienda.