UniCredit: Renato Miraglia nuovo responsabile del Private Banking Italy

Renato Miraglia è il nuovo Responsabile del Private Banking Italy di UniCredit. Lo annuncia la banca di Piazza Gae Aulenti ricordando che Miraglina, nel Gruppo dal 2012, dal 2013 è a capo della struttura Investment Products & Advisory Italy del Gruppo. Incarico che continuerà a mantenere.

Torinese, classe 1974, è laureato in Economia e Commercio presso l’Università di Torino. Entra in UniCredit nel 2012 come Head of Products, Fund Selection and Strategic Marketing della divisione Private Banking di UniCredit.

“Auguriamo a Renato il migliore successo nel suo nuovo ruolo – dichiarano Andrea a Casini e Remo Taricani, Co-CEO Commercial Banking Italy -, certi che la sua competenza e la sua profonda conoscenza del business costituiscano un grande valore per affrontare al meglio le sfide del prossimo piano industriale, Team 23″