Ugo Loeser di Arca Fondi è “Asset Management CEO of the year 2021”

Ugo Loeser è il miglior CEO dell’asset management italiano secondo Global Banking & Finance Review, prestigiosa rivista che ogni anno premia i top manager che, in tutto il mondo, riflettono l’innovazione, i risultati, la strategia, i cambiamenti progressivi e ispiratori che stanno avvenendo all’interno della comunità finanziaria globale. La rivista ha inoltre conferito ad Arca Fondi SGR il premio come migliore società italiana di Asset Management per il 2021.

Ugo Loeser, amministratore delegato di Arca Fondi SGR, ha affermato: “Sono molto orgoglioso di ricevere questo premio sia personalmente che per la Società. E’ solo grazie all’impegno di tutto il team che abbiamo potuto ottenere un riconoscimento così importante e lavoreremo insieme per proseguire in questa direzione anche in futuro. Ci impegniamo quotidianamente per sviluppare prodotti sempre più innovativi e semplificare al massimo i processi per i nostri clienti. Siamo certi che l’innovazione ci porterà a diventare una delle Data Company di riferimento nell’industria dell’asset management in Italia”.