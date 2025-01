Tsmc, vendite trimestrali superano le stime

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, il produttore di chip di riferimento per Nvidia e Apple, ha riportato un aumento del 39% delle vendite nel trimestre ottobre-dicembre, raggiungendo NT$868,5 miliardi ($26,3 miliardi), in base ai calcoli effettuati sui rendiconti mensili. Questo risultato supera la stima media di NT$854,7 miliardi.

Il solido rendimento della più grande azienda di Taiwan rafforza le aspettative che grandi aziende tecnologiche da Alphabet a Microsoft continueranno a costruire e aggiornare i datacenter a un ritmo sostenuto per promuovere lo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Questo mese, il produttore di server per IA Hon Hai Precision Industry ha riportato vendite migliori delle attese, mentre Microsoft ha delineato piani per spendere $80 miliardi in datacenter in questo anno fiscale.

La crescita di TSMC ha accelerato a dicembre, concludendo il 2024 con una crescita delle entrate del 34%. Questo risultato si confronta con l’obiettivo ufficiale di TSMC di un aumento annuale del 30%, sebbene tale prospettiva fosse espressa in termini di dollari USA. Il più grande produttore mondiale di chip avanzati è stato uno dei maggiori beneficiari di una corsa globale allo sviluppo dell’intelligenza artificiale.

Il valore di mercato di TSMC è quasi raddoppiato nel 2024, e ora si aggira intorno a una valutazione di $1,1 trilioni negli USA. Tuttavia, alcuni investitori si preoccupano del momento in cui l’esplosione dell’IA inizierà a diminuire. Nonostante il superamento delle previsioni di TSMC, il suo fatturato è stato solo dell’1,6% superiore alla proiezione media e non ha soddisfatto le aspettative degli analisti più ottimisti.

Gli osservatori di mercato più pessimisti indicano il potenziale sovradimensionamento, i colli di bottiglia nello sviluppo come le carenze di energia e l’assenza persistente di un’applicazione o servizio IA rivoluzionario che utilizzi tutta quella capacità di server. Gli investitori attendono le prospettive di TSMC per l’intero settore quando presenterà il suo rapporto completo sugli utili il 16 gennaio.

Oltre a Nvidia e all’arena dell’IA, l’azienda taiwanese deve affrontare crescenti incertezze nel mercato tecnologico e geopolitiche nel 2025. TSMC rimane dipendente dal business di Apple, essendo il principale produttore di chip per l’iPhone. L’azienda statunitense sta lottando per galvanizzare la domanda per il suo prodotto di punta nel 2025, anche se molti utenti sperano che l’aggiunta graduale di caratteristiche IA spinga la prossima iterazione del gadget.

Gli Stati Uniti hanno anche eretto una rete di restrizioni per limitare il flusso dei chip più potenti di Nvidia verso la Cina, con ramificazioni incerte a lungo termine per il principale cliente di TSMC.

Morgan Stanley prevede che TSMC annunci una proiezione di crescita annuale delle vendite di poco superiore al 20% in dollari.

A lungo termine, TSMC sta perseguendo una rapida espansione internazionale. Prevede che le spese in conto capitale aumentino nel 2025 da circa $30 miliardi nell’ultimo anno. Sta pianificando ulteriori impianti in Europa con un focus sul mercato dei chip per l’intelligenza artificiale, secondo un alto funzionario taiwanese. Questo si aggiunge alla costruzione in corso di impianti in Giappone, Arizona e Germania.