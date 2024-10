Tsmc pianifica nuovi impianti in Europa, focus su AI

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) sta pianificando l’apertura di ulteriori impianti in Europa, concentrandosi sul mercato dei chip per l’intelligenza artificiale, secondo quanto riferito dal Ministro del Consiglio Nazionale per la Scienza e la Tecnologia di Taiwan, Wu Cheng-wen.

Il funzionario non ha precisato una tempistica per l’espansione del produttore di chip taiwanese in Europa. TSMC ha dichiarato che rimarrà concentrata sui suoi attuali progetti di espansione globale e di non avere al momento nuovi piani di investimento.

L’azienda taiwanese sta investendo decine di miliardi di dollari per istituire nuovi siti negli Stati Uniti, in Giappone e in Germania, in parte per proteggersi dalle crescenti tensioni geopolitiche con la Cina.

Ha iniziato i lavori in agosto per un impianto di fabbricazione di chip da 10 miliardi di euro (10,9 miliardi di dollari) a Dresda, in Germania, che sarà la sua prima fabbrica nell’Unione Europea. Circa metà del finanziamento per quel progetto sarà coperto da sussidi statali, con l’avvio della produzione previsto per la fine del 2027.

Wu ha affermato che il mercato dell’intelligenza artificiale, inclusi i chip per Nvidia Corp. con sede negli Stati Uniti e Advanced Micro Devices Inc., sarà il segmento più importante, mentre altre aziende di semiconduttori con design alternativi potrebbero offrire opportunità per TSMC.