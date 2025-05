Trump pianifica dazi del 25% su auto, semiconduttori e farmaceutici

Il presidente Usa Donald Trump ha annunciato che è probabile l’imposizione di dazi sull’importazione di automobili, semiconduttori e prodotti farmaceutici, con una percentuale intorno al 25%. Un annuncio ufficiale è atteso per il 2 aprile.

Trump ha espresso il desiderio di dare alle aziende “tempo per entrare” prima di annunciare nuove tasse sull’importazione, affermando che non ci saranno tariffe per le aziende che stabiliranno le loro fabbriche negli Stati Uniti.

Le nuove misure avranno effetti significativi sull’industria, con paesi come il Messico, la Corea del Sud, la Malaysia e Singapore tra i più esposti. Questo potrebbe portare ad un aumento dei prezzi per i consumatori e nuovi costi elevati per l’industria.