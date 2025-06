Trump esenta produttori auto dai nuovi dazi su Messico e Canada per 1 mese

La Casa Bianca ha annunciato una temporanea esenzione dai nuovi dazi imposti su Messico e Canada per i produttori di automobili, valida per un mese, in risposta alle richieste del settore.

Questa esenzione è applicabile ai pezzi di ricambio che sono in conformità con il patto commerciale USMCA, e mira a fornire alle aziende il tempo necessario per elaborare piani volti a incrementare investimenti e produzione negli Stati Uniti.

La decisione è parte integrante degli sforzi profusi dall’amministrazione Trump per aumentare il numero di fabbriche automobilistiche sul territorio americano. Nonostante l’esenzione, le tariffe reciproche entreranno comunque in vigore a partire dal 2 aprile, segnando un passo importante nella strategia commerciale statunitense.