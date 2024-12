Tim, rumors su interesse CVC Capital Partners per quota Vivendi

CVC Capital Partners sta valutando l’acquisto della partecipazione di Vivendi in Telecom Italia, secondo fonti citate da Bloomberg. Questo potrebbe facilitare un possibile takeover della maggiore compagnia di telecomunicazioni italiana.

La società di private equity starebbe conducendo colloqui preliminari con Vivendi per l’acquisto del suo 24% nel capitale del colosso tlc italiano. Attualmente, la quota è valutata circa 950 milioni di euro, secondo i dati raccolti da Bloomberg.

Un eventuale accordo farebbe di CVC il maggiore azionista di Tim. La società di buyout potrebbe eventualmente cercare un’acquisizione totale e tentare di scorporare l’azienda.

Le azioni di Telecom Italia sono calate del 12% quest’anno, conferendo all’azienda un valore di mercato di circa 5,8 miliardi di euro. Le discussioni sono in una fase iniziale e non c’è certezza che porteranno a un accordo, hanno detto le persone. La partecipazione di Vivendi in Telecom Italia potrebbe anche attirare l’interesse di altri pretendenti.

Intanto, il titolo accelera e vola a +5% a Piazza Affari.