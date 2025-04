Tesla: risultati 1Q sotto attese ma Elon Musk spinge il titolo

Tesla ha pubblicato i risultati del primo trimestre, mostrando utili per azione adjusted sotto le aspettative medie degli analisti, con un Eps di 27 centesimi rispetto ai 45 centesimi dell’anno precedente e ai 43 stimati.

I ricavi si sono attestati a 19,34 miliardi di dollari, in calo del 9,2% rispetto all’anno precedente e inferiori alla stima di 21,37 miliardi di dollari. Il margine lordo è sceso al 16,3% dal 17,4%, sebbene leggermente superiore alla stima del 16,1%.

L’utile operativo ha raggiunto i 399 milioni di dollari, in diminuzione del 66% e ben al di sotto degli 1,13 miliardi di dollari previsti. Tuttavia, il flusso di cassa libero è stato pari a 664 milioni di dollari, in miglioramento rispetto al valore negativo di 2,53 miliardi di dollari dell’anno precedente, ma ancora inferiore alla stima di 1,08 miliardi di dollari.

Tesla “rivedrà la guidance per il 2025 nell’aggiornamento del secondo trimestre” e “il tasso di crescita dipenderà da una varietà di fattori”.

Le tariffe sono destinate ad avere un impatto maggiore sul business dell’energia piuttosto che sul settore automobilistico, ma Tesla vede una crescente necessità di stoccaggio di energia nonostante le tariffe. L’azienda ha inoltre affermato che “le azioni per stabilizzare nel medio-lungo termine” sono in corso e che c’è “sufficiente liquidità per finanziare la nostra roadmap di prodotto”.

I piani per nuovi veicoli rimangono in pista per l’inizio della produzione nella prima metà del 2025. Tuttavia, Tesla ha avvertito che l’incertezza potrebbe influenzare la domanda nel breve termine e che modelli più accessibili potrebbero portare a una minore riduzione dei costi.

Il titolo mostra un rialzo del 4,9% nel pre-market, dopo che musk ha assicurato che dedicherà più tempo a Tesla a partire dal mese prossimo, poiché il suo incarico alla guida del Dipartimento per l’Efficienza Esecutiva sarà in gran parte concluso.