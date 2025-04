Tesla a +5,3% su rumors addio Musk al DOGE

Le azioni di Tesla hanno chiuso in rialzo del 5,3% in scia alle indiscrezioni secondo cui Elon Musk potrebbe presto abbandonare il ruolo di consulente dell’amministrazione Trump alla Casa Bianca per focalizzarsi maggiormente sull’azienda di auto elettriche di cui è Ceo.

Malgrado la Casa Bianca abbia bollato la notizia come “spazzatura”, gli investitori hanno reagito positivamente, dimostrando fiducia nel ritorno di Musk alla guida della società.

Il ruolo di Musk nel progetto DOGE per ridurre la burocrazia federale ha suscitato diverse critiche. “Più si coinvolge politicamente, più il marchio ne soffre”, ha commentato Dan Ives, analista di Wedbush Securities.

Nonostante le turbolenze, gli azionisti di Tesla rimangono fiduciosi. “Senza l’attenzione di Elon, la valutazione era a rischio”, ha affermato David Wagner di Aptus Capital Advisors. La possibilità che Musk ritorni a concentrarsi su Tesla rassicura gli investitori, sperando in una crescita futura.