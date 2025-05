Tenaris: risultati sopra attese nel 4Q ma futuro incerto con dazi

Nel quarto trimestre del 2024 Tenaris ha registrato ricavi per 2,85 miliardi di dollari, superiori alle attese degli analisti (2,75 miliardi), seppur in calo del 17% su base annua. Le vendite di tubi hanno totalizzato 2,7 miliardi di dollari, con una diminuzione del 16%, ma superando le previsioni di 2,63 miliardi di dollari.

In Nord America si è registrato un fatturato di 1,13 miliardi di dollari, inferiore del 25% rispetto all’anno precedente, mentre in Sud America le vendite sono cresciute dello 0,8% raggiungendo i 595 milioni di dollari, superando la stima di 450,6 milioni di dollari. In Europa, le vendite hanno visto un incremento del 13% con un fatturato di 341 milioni di dollari, contro una previsione di 313,8 milioni di dollari.

L’Ebitda si è attestato a 726,2 milioni di dollari, con una riduzione del 26% rispetto all’anno precedente, rispetto alla stima di 597,1 milioni di dollari.

Il risultato netto si è attestato a 519 milioni di dollari, segnando un decremento del 55% su base annua.

Nonostante i risultati positivi, le incertezze legate alle possibili tariffe USA rappresentano una sfida significativa per il futuro del mercato dell’acciaio e degli oleodotti.