Societe Generale nomina Enrico Chiapparoli Country Head per l’Italia

Societe Generale annuncia la nomina di Enrico Chiapparoli a Country Head per l’Italia, con effetto dall’11 Novembre 2024. Nel suo ruolo supervisionerà direttamente le attività del Global Banking and Investor Solutions in Italia.

Enrico Chiapparoli sostituirà Alessandro Gumier, che si ritirerà, concludendo la sua carriera professionale, entro la fine del 2024. Dopo 8 anni in Societe Generale in Italia e una carriera di oltre 40 anni nel settore bancario, Gumier ha svolto un ruolo chiave nel rafforzamento delle relazioni con i clienti, specialmente nel settore corporate, e ha guidato la conclusione di transazioni pionieristiche in ambito ESG.

Enrico Chiapparoli proviene da Barclays Italia con 30 anni di esperienza nel corporate and investment banking. Come Country Head per l’Italia, porterà la sua profonda conoscenza del mercato nel sostegno di aziende ed istituzioni finanziarie e nel perseguire lo sviluppo delle attività del Global Banking e Investor Solutions nel paese.

Enrico Chiapparoli riporterà ad Alvaro Huete, Deputy Head del Global Banking and Advisory per Societe Generale.