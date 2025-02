Shein: possibile riduzione della valutazione a $30 miliardi

Il retailer fast-fashion Shein è sotto pressione per tagliare la sua valutazione a circa 30 miliardi di dollari, secondo quanto riferito da persone a conoscenza della situazione, nonostante abbia ricevuto in passato valutazioni superiori a tre volte tale importo.

Gli azionisti di Shein suggeriscono che un adeguamento sia necessario per facilitare il successo della sua potenziale offerta pubblica iniziale nel Regno Unito, hanno detto le fonti anonime.

Shein ha avuto un percorso accidentato nel suo tentativo di Ipo, fronteggiando questioni legate alla catena di fornitura e le pratiche lavorative, mentre l’incertezza per le relazioni commerciali globali e la tensione politica è in aumento. La società ha dirottato la sua domanda di quotazione a Londra l’anno scorso dopo che il suo obiettivo di quotarsi negli Stati Uniti è fallito.

Fondata in Cina ma ora con sede a Singapore, Shein è diventata una delle startup più valutate al mondo grazie alla sua moda ad alto volume e a basso costo. Tra i suoi investitori ci sono IDG Capital, Mubadala Investment Co., Tiger Global Management e HongShan Capital, precedentemente conosciuto come Sequoia Capital China.

Shein e il rivale Temu, di proprietà di PDD Holdings, hanno attratto clienti in luoghi come gli Stati Uniti con prodotti economici spediti direttamente dai fornitori cinesi, un modello che si è rivelato popolare mentre le famiglie lottano con l’aumento del costo della vita.

Ma le politiche del presidente degli Stati Uniti Donald Trump hanno alimentato l’incertezza, inclusa quella sulle dimensioni potenziali e sui tempi dell’Ipo di Shein. La sua decisione di abolire una regola che rimuoveva un’esenzione sui dazi per pacchi che trasportano merci del valore non superiore a 800 dollari rappresenta un colpo al business principale di Shein, così come a quello di Temu.

Shein, che è stata valutata a 66 miliardi di dollari in un giro di finanziamento nel 2023 e fino a 100 miliardi di dollari nel 2022, ha presentato in modo confidenziale documenti a giugno per un’Ipo a Londra. Bloomberg ha riferito a gennaio dello scorso anno che gli investitori stavano cercando di vendere azioni di Shein in affari di mercato privato che valutavano la compagnia fino a 45 miliardi di dollari, riflettendo un entusiasmo in calo.