Russell Investments sigla accordo di distribuzione con CheBanca!

Accordo di distribuzione tra Russel Investments e Chebanca!. L’asset manager asset manager globale con un patrimonio in gestione di 261 miliardi di euro ha siglato con la banca del Gruppo Mediobanca dedicata al risparmio e agli investimenti un accordo che permette a CheBanca! di ampliare ulteriormente l’offerta sulla propria piattaforma aperta che verrà così arricchita con oltre 20 fondi Russell Investments disponibili in Italia, comprendendo strategie azionarie, obbligazionarie e multi-asset.

“Siamo lieti di questo nuovo accordo di distribuzione con una primaria realtà come CheBanca! – commenta Massimo D’Onghia, Sales Director di Russell Investments – che è un’ulteriore conferma della nostra strategia di sviluppo sul mercato italiano. In Russell Investments supportiamo investitori di ogni tipo e dimensione a livello globale, dalle corporation americane, come Boeing e Caterpillar a cui forniamo consulenza per gli aspetti riguardanti i piani previdenziali dei dipendenti, ai partner distributivi come CheBanca! a cui forniamo soluzioni e supporto sugli investimenti globali”.