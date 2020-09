Revolut raggiunge 500 mila clienti in Italia

Revolut, la app finanziaria con quasi 13 milioni di clienti nel mondo, annuncia di aver raggiunto i 500.000 clienti in Italia (+400%). Lo scorso anno a maggio, i clienti Revolut erano circa 100.000 quando l’azienda ha creato il quartier generale per il Sud Europa a Milano che avrebbe guidato le operazioni e la crescita nella regione, che include Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, Malta, Cipro, Croazia e Slovenia.

Revolut è riuscita a crescere in modo significativo nonostante la pandemia non solo in Italia ma nell’intera regione, dove i clienti degli otto Paesi sono passati dai 700.000 dello scorso maggio ai 2,3 milioni di agosto 2020, perciò più che triplicati.

“Il 2020 è un anno sfidante per l’intera industria, il settore dei pagamenti ha subito un impatto significativo durante il lockdown e con le restrizioni successive” afferma Elena Lavezzi, Head of Southern Europe di Revolut. “Nonostante questo periodo sfortunato, siamo davvero orgogliosi di essere riusciti a crescere e aver triplicato la nostra base utenti in Sud Europa, in cui l’Italia si è affermata come il Paese con il più alto tasso di crescita, segnando un 5x dallo scorso anno. Tutto ciò é stato possibile grazie al duro lavoro dei team e a un prodotto che viene continuamente migliorato e integrato con nuove funzionalità e soluzioni, con l’obiettivo di creare una super app finanziaria che in cinque anni è utilizzata e apprezzata da quasi 13 milioni di clienti ed è diventata un punto di riferimento per l’intero settore”.