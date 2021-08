Pnrr: arriva bando concorso per selezionare 500 professionisti, tra i più ricercati economisti e giuristi  

I più recenti dati mostrano come l’economia italiana sia sulla strada della ripresa sostenuta nei prossimi mesi dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Un piano che nell’ultimo periodo ha occupato la scena e che l’Istat nel suo ultimo “Rapporto annuale” definisce una straordinaria occasione per rilanciare la crescita e lo sviluppo del Paese dopo la crisi del Covid-19; portando la ripresa degli investimenti. Adesso si attendono gli effetti reali.

Pnrr: bando di concorso per reclutamento 500 professionisti

Sul fronte assunzioni la macchina è stata messa in moto. Il Tesoro ha fatto sapere che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale odierna, il bando di concorso pubblico con cui, su iniziativa del ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef), il dipartimento della Funzione Pubblica-Commissione RIPAM, avvalendosi di Formez PA per lo svolgimento della procedura, avvierà la selezione per il reclutamento, a tempo determinato, di 500 professionisti. Lavoreranno nella strutture di monitoraggio e rendicontazione dei fondi presso le amministrazioni titolari dei relativi progetti e interventi, per la realizzazione del sistema di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del Piano di ripresa e resilienza.

Nel dettaglio, le assunzioni sono così suddivise: 198 unità per il profilo economico; 125 unità per il profilo giuridico; 73 unità per il profilo statistico-matematico; 104 unità per il profilo informatico, ingegneristico, ingegneristico gestionale. Tutte le assunzioni saranno a tempo determinato per un periodo anche superiore a 36 mesi, ma non eccedente la durata di completamento del Pnrr e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

L’invio delle candidature dovrà avvenire esclusivamente per via telematica, entro le ore 14 del 20 settembre 2021, tramite il sistema Step-One 2019, messo a disposizione da Formez PA. Il bando, si legge nella nota, sarà pubblicato integralmente anche sul sito http://riqualificazione.formez.it, sul sistema Step-One 2019 e sui siti internet istituzionali delle amministrazioni interessate.

Le fasi del concorso

Il Tesoro comunica che il concorso si articolerà attraverso in due fasi: la prima sarà una prova selettiva scritta, distinta per i codici di concorso, che si svolgerà esclusivamente mediante l’utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e anche con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando la trasparenza e l’omogeneità delle prove. La seconda riguarderà la valutazione dei titoli, distinta per i codici di concorso, sarà effettuata solo a seguito dell’espletamento della prova scritta, con esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla prova e sulla base delle dichiarazioni degli stessi, rese nella domanda di partecipazione, e della documentazione prodotta.