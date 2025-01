Piazza Affari tonica in avvio, vola Moncler

Le borse europee aprono nuovamente in rialzo, dopo i guadagni di Wall Street alimentati dai dati migliori delle attese sull’inflazione. A Piazza Affari, il Ftse Mib avanza dello 0,8% a 35.920 punti, con Moncler (+7,6%) in evidenza dopo i conti sopra le attese di Richemont. Inoltre, Banca Akros ha avviato la copertura con rating “accumulate” e target price 55 euro. Bene anche Brunello Cucinelli (+2%) mentre arretra leggermente Telecom Italia (-0,2%).

Il lieve allentamento dell’inflazione core negli Stati Uniti ha escluso l’ipotesi di un nuovo rialzo dei tassi e ha rimesso sul tavolo un possibile secondo taglio, secondo i mercati. L’azionario Usa ha registrato la miglior performance dal 6 novembre (dopo le elezioni), grazie alle solide trimestrali di Goldman Sachs, JPMorgan e le altre banche, aspettando oggi i conti di Bank of America e Morgan Stanley.

In programma oggi i verbali della Bce, oltre alle vendite al dettaglio e le richieste di sussidi di disoccupazione statunitensi.

L’inflazione sotto le attese ha allentato la tensione sull’obbligazionario, consentendo al decennale Usa di scendere al 4,65%. Lo spread Btp-Bund si attesta a 112 punti base, con il titolo italiano al 3,68% e quello tedesco al 2,56%.

Fra le materie prime, il petrolio Brent viaggia in prossimità degli 82 dollari al barile, sostenuto da un forte calo delle scorte di greggio statunitensi e dalle nuove sanzioni sull’energia russa. Sotto osservazione anche gli sviluppi in Medio Oriente con la tregua fra Israele e Hamas. L’oro si è riavvicinato ai 2.700 dollari l’oncia, spinto dalle mutevoli aspettative sui tassi di interesse che hanno alimentato la domanda di beni rifugio.

Sul forex, l’euro/dollaro scambia poco sotto quota 1,03 e il dollaro/yen in calo a 156 in scia alle aspettative di aumenti dei tassi della Bank of Japan. Fra le criptovalute, il Bitcoin flirta nuovamente con i $100.000.