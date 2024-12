Piazza Affari tonica in avvio, bene Enel con buy BofA

Partenza positiva per le borse europee in scia ai record di Wall Street, trainata dai tecnologici. Piazza Affari avvia le contrattazioni in progresso dello 0,7% a oltre 33.700 punti, con Enel in spolvero (+1,7%) dopo l’upgrade a buy di BofA mentre perde terreno Azimut (-1,4%), dopo il downgrade di Deutsche Bank a hold, con target price abbassato da 30,16 a 27,8 euro.

Giornata povera di spunti macroeconomici, con i soli dati sulle offerte di lavoro negli Usa. L’attenzione è già proiettata al job report di venerdì, che contribuirà a definire le prospettive sulle prossime mosse di politica monetaria della Fed. Da seguire domani anche gli interventi di Christine Lagarde e Jerome Powell.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si attesta a 121 punti base, con il decennale italiano al 3,26% e il benchmark tedesco al 2,05%.

Fra le materie prime il petrolio Brent oscilla intorno a 72 dollari al barile in attesa della riunione del 5 dicembre dell’Opec+, mentre l’oro sale leggermente a 2.646 dollari l’oncia.

Sul Forex, il cambio euro/dollaro è poco mosso a 1,05 con la moneta unica sotto pressione per il potenziale crollo del governo francese, mentre il dollaro/yen si riavvicina a 150. Fra le criptovalute il Bitcoin scambia a 95.500 dollari.