Piazza Affari sopra la parità, scatta l’ora della Fed

Movimenti contenuti per le borse europee e per Wall Street, prima della conclusione del meeting della Fed. A Piazza Affari, il Ftse Mib termina in progresso dello 0,5% a 34.400 punti. Denaro su Stm (+2,5%), Bper (+1,4%) e Unicredit (+1,3%), in calo Moncler (-1,6%), Generali (-1,2%) ed Hera (-1,2%).

Riflettori puntati sulla Fed, che con ogni probabilità taglierà i tassi di 25 bp. Focus anche sull’aggiornamento del dot plot, il grafico con le proiezioni dei funzionari sul costo del denaro, e le parole del presidente Powell per eventuali spunti sul 2025.

Domani invece si riuniranno la Bank of England e la Bank of Japan. L’istituto britannico dovrebbe lasciare inalterato il costo del denaro, anche alla luce dei dati di oggi sull’inflazione, sopra le attese. Improbabile un aumento dei tassi da parte della banca centrale giapponese.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si mantiene intorno ai 116 punti base, con il decennale italiano al 3,4% e il benchmark tedesco al 2,24%.

Fra le materie prime il petrolio Brent risale sopra i 74 dollari al barile e l’oro scivola sotto i 2.640 dollari l’oncia.

Sul Forex, il cambio euro/dollaro scivola a 1,048 e il dollaro/yen oscilla in area 154 aspettando anche la riunione della BoJ di giovedì. Fra le criptovalute, il Bitcoin scambia in prossimità dei $ 104.000.