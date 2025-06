Piazza Affari sale in apertura, focus su geopolitica, Germania e banche centrali

Avvio sopra la parità in Europa e a Piazza Affari, con il Ftse Mib in rialzo dello 0,7% a 39.283 punti. In spolvero Iveco (+4,7%), bene Stm (+2,2%), debole Terna (-0,5%).

Riflettori puntati sul dialogo in programma fra Trump e Putin per il cessate il fuoco in Ucraina, i dazi e le riunioni delle banche centrali di questa settimana. Domani si riuniranno Federal Reserve e la Bank of Japan, giovedì toccherà alla Bank of England. Focus anche sul voto del parlamento tedesco in merito al pacchetto di prestiti che potrebbe stimolare la crescita europea. Intanto gli investitori spostano l’attenzione verso la Cina, in un contesto favorito dalle misure economiche. Da seguire anche la conferenza di Nvidia in cui verranno svelati i nuovi chip AI Vera Rubin.

Dall’agenda macro arrivano lo Zew tedesco, produzione industriale e dati sull’edilizia negli Usa all’indomani delle vendite al dettaglio sotto le attese, ma con una dinamica di fondo positiva.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si riduce a circa 109 punti base, con il rendimento del decennale tedesco in calo al 2,84% e il Btp al 3,93%.

Fra le materie prime, il petrolio Brent sale per il terzo giorno e si riavvicina a 72 dollari al barile in scia alle tensioni in Medio Oriente mentre l’oro tocca un nuovo record a 3.020 dollari l’oncia.

Sul forex, cambio euro/dollaro in progresso a 1,095 e dollaro/yen vicino a quota 150 aspettando le banche centrali. Fra le criptovalute, il Bitcoin si stabilizza a 83.000 dollari.