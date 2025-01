Piazza Affari positiva aspettando Fed e trimestrali Usa

Seduta positiva per le borse europee, tranne Parigi frenata dal crollo di Lvmh che ha appesantito tutto il lusso. A Piazza Affari, il Ftse Mib chiude in rialzo dello 0,6% a 36.371 punti, con Iveco (+6%), Prysmian (+2,9%) e Bper (+2,7%) in testa mentre arretrano Diasorin (-2,6%), Campari (-2,1%) e Azimut (-1,9%).

Focus sulle riunioni della Fed e della Bce. Stasera la banca centrale americana lascerà i tassi invariati, ma il presidente Powell potrebbe fornire indicazioni sull’inflazione. L’istituto di Francoforte invece si riunirà domani e con ogni probabilità taglierà il costo del denaro di 25 punti base. Focus stasera anche sulle trimestrali di Tesla, Meta e Microsoft, sotto osservazione dopo il crollo dei tecnologici di inizio settimana innescato da DeepSeek.

Giornata con pochi spunti macro, con il Pil spagnolo sopra le attese (+0,8%) e l’aumento della fiducia di imprese e consumatori in Italia. Nei prossimi giorni sono attesi i dati sul Pil dell’eurozona e degli Usa, oltre al meeting della Bce, il Pce core Usa e l’inflazione tedesca.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si stabilizza a 108 punti base, con il titolo italiano al 3,66% e il benchmark tedesco al 2,57%.

Fra le materie prime, il petrolio Brent arretra a 76,1 dollari al barile dopo i dati sulle scorte statunitensi che mostrano un aumento delle riserve, mentre l’oro rimane poco sopra i 2.750 dollari l’oncia. Sul forex, l’euro/dollaro cala a 1,0415 e il dollaro/yen a 155,1. Fra le criptovalute, il Bitcoin scende sotto i 102.000 dollari.