Piazza Affari negativa (-1,1%), in linea con i listini europei

Borse europee negative, mentre Wall Street ha aperto contrastata in attesa del dibattito di stasera fra i candidati alla Casa Bianca Trump e Harris. A Piazza Affari, il Ftse Mib termina in ribasso dell’1,1% a 33.213 punti, frenato in particolare da banche, industriali e petroliferi. Vendite su Saipem (-4,5%), Unipol (-4,2%), Stm (-3,5%) e Banca Popolare di Sondrio (-3,1%). In controtendenza le utilities Erg (+1,4%) e Italgas (+1,2%).

Oltreoceano, brusco calo per JPMorgan (-6,5%) dopo le dichiarazioni caute dei vertici, poco mossa Apple all’indomani della presentazione dell’iPhone 16.

I dati di domani sull’inflazione statunitense restano l’appuntamento chiave, insieme alla riunione della Bce di giovedì. Oggi i dati sui salari nel Regno Unito hanno evidenziato un rallentamento ai minimi da due anni, mentre la disoccupazione è scesa al 4,1%.

In Cina le esportazioni sono aumentate dell’8,7% ad agosto, più delle attese, mentre l’import è cresciuto di un modesto 0,5%, meno delle aspettative. In Italia, produzione industriale in calo dello 0,9% a luglio su base mensile (-3,3% a/a).

Sull’obbligazionario, spread Btp-Bund poco mosso a 144 punti base, con il decennale italiano in diminuzione al 3,59% e il benchmark tedesco al 2,15%.

Tra le materie prime, il petrolio Brent scivola sotto i 70 dollari al barile, dopo che l’Opec ha mantenuto stabili le sue previsioni sulla domanda, mentre l’oro risale a 2.513 dollari l’oncia.

Sul Forex, cambio euro/dollaro in lieve calo a 1,102 e dollaro/yen in diminuzione a 142,6.