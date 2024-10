Piazza Affari incerta in apertura

Avvio poco mosso per le borse europee, in assenza di forti catalyst di mercato. A Piazza Affari il Ftse Mib è sostanzialmente invariato (+0,1%) a 34.770 punti, con Stm (+3,8%) e Stellantis (+3,2%) in rialzo mentre arretrano Saipem (-1,4%) e Telecom Italia (-1,3%).

Il focus resta prevalentemente sulle trimestrali, la politica monetaria la geopolitica, con le imminenti elezioni in Usa e le tensioni in Medio Oriente.

Oggi interverranno altri esponenti della Bce, tra cui la presidente Lagarde e il capoeconomista Lane. Stasera verrà diffuso il Beige Book della Fed, mentre gli operatori continuano a ridurre le aspettative sui tagli dei tassi. La banca centrale del Canada dovrebbe ridurre il costo del denaro oggi per la quarta volta consecutiva.

Stasera, focus sui conti di Tesla, mentre in Europa ha diffuso i risultati Deutsche Bank. Dall’agenda macro, arrivano i dati sulle vendite di case negli Usa e la fiducia dei consumatori nell’Eurozona.

Ieri, intanto, il Fmi ha abbassato le stime di crescita globale per il prossimo anno al 3,2%, lo 0,1% in meno rispetto alla previsione di luglio, mentre l’inflazione rallenterà al 4,3% dal 5,8% del 2024.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si attesta a 123 punti base, con il decennale italiano al 3,53% e il benchmark tedesco al 2,3%.

Fra le materie prime, il petrolio Brent scambia a 75,6 dollari al barile, mentre l’oro aggiorna ancora i record superando i 2.750 dollari l’oncia. Sul Forex, il cambio euro/dollaro scende sotto la soglia di 1,08 e il dollaro/yen supera quota 152.