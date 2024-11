Piazza Affari in rialzo con l’Europa, chiusa Wall Street

Seduta positiva per le borse europee, prive del faro di Wall Street nel Giorno del Ringraziamento. A Piazza Affari, Ftse Mib in rialzo dello 0,5% 33.260 punti, con Nexi (+4%) sostenuta dalla possibile dismissione della Rete Nazionale Interbancaria a Cdp. In luce anche Iveco (+4,2%) mentre perdono terreno Diasorin (-1,4%), Telecom Italia (-1,2%) e Campari (-1%).

Alla vigilia del dato chiave sull’inflazione dell’eurozona, i prezzi al consumo armonizzati della Germania sono rimasti invariati al 2,4% su base annua, a fronte di un aumento previsto dagli analisti, mentre in Spagna hanno accelerato in linea con le stime, anche in questo caso al 2,4%.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si mantiene in area 124 punti base, con il decennale italiano in calo al 3,38% e il benchmark tedesco al 2,14%. Rientrano parzialmente le tensioni sullo spread francese, salito ai massimi dal 2012 in scia alle turbolenze politiche sul tema del bilancio.

Fra le materie prime il petrolio Brent torna in area 72,3 dollari al barile, con l’Opec+ che ha rinviato al 5 dicembre la riunione online prevista per domenica. Oro sostanzialmente stabile a 2.640 dollari l’oncia.

Sul Forex, il cambio euro/dollaro si attesta a 1,055 mentre il dollaro/yen scambia a 151,55. Fra le criptovalute il Bitcoin arretra a 95.200 dollari.